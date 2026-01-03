Mercato : Transfert au Paris FC, l’offre est dégainée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC connaît une période compliquée. Les dirigeants du club parisien comptent renforcer l’effectif sur ce mois de janvier, notamment au niveau du secteur défensif. Alors que certaines recrues n’ont pas donné satisfaction, le PFC a dégainé une offre pour la signature de Felix Uduokhai (Besiktas).

Le maintien dans l’élite est encore loin d’être assuré pour le Paris FC. L’autre club de la capitale pointe actuellement à la 14ème place en championnat, avec seulement quatre petits points d’avance sur le premier relégable. Clairement, rien n’est acté pour le PFC, qui pourrait chercher à se renforcer sur ce mercato hivernal.

Le Paris FC a choisi son défenseur Une chose est sûre, les dirigeants ont identifié le secteur ayant besoin de renfort, à savoir la défense. Recrue la plus chère de l’histoire du club, Otavio n’a pour le moment pas donné satisfaction. De ce fait, plusieurs profils ont été identifiés par le Paris FC, dont celui de Felix Uduokhai. Comme le révèle RMC, une offre a déjà été envoyée pour le joueur de 28 ans évoluant à Besiktas.