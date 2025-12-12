F1 - «C'est fini» pour Lewis Hamilton : L'incroyable annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours d’une année 2025 cauchemardesque pour Ferrari, Lewis Hamilton a tenté de s’adapter au mieux à sa nouvelle équipe. Le septuple champion du monde a énormément communiqué avec son équipe technique a cours de la saison. Ancien directeur de la Scuderia, Maurizio Arrivabene estime en revanche que cela signe le début de la fin pour le Britannique.

La fin approche-t-elle pour Lewis Hamilton ? Auteur de l’une de ses pires saisons en carrière en 2025, le septuple champion du monde a rencontré de nombreuses difficultés chez Ferrari. S’il a tenté à de nombreuses reprises de communiquer au mieux avec ses ingénieurs ainsi qu’avec toute l’équipe technique, le Britannique n’aura jamais réussi à trouver la formule adéquate au sein de l’écurie italienne.

« Chacun doit s’occuper de ses affaires » Alors que cette saison, Hamilton a envoyé à de nombreuses reprises des rapports détaillés à son écurie afin de trouver des solutions sur sa monoplace, Maurizio Arrivabene a critiqué cette attitude du septuple champion du monde, affirmant qu’il avait connu cela avec Sebastian Vettel. « Vettel envoyait aussi ce genre de dossiers. Il écrivait, parlait, partageait tout. Mais c’était presque inutile. Je ne veux pas dire du mal de Sebastian, mais chacun doit s’occuper de ses affaires », a ainsi confié l’ancien directeur de Ferrari (2014-2019) dans des propos relayés par Next-Gen Auto.