Michael Schumacher : La violente agression...

Très proche de Michael Schumacher dont il a longtemps été le manager durant sa carrière, Willi Weber a subi une violente agression. «Sous le choc», l'homme de 83 ans a évidemment très mal vécu la situation. Une enquête a été ouverte par la police allemande.
La carrière de Michael Schumacher n'aurait probablement pas été la même sans Willi Weber. Ce dernier a été le manager du septuple champion du monde et alors qu'il s'était éloigne de la famille du Baron Rouge, l'homme de 83 ans a subi une violente agression.
L'ancien manager de Schumacher violemment agressé
En effet, selon les informations de BILD, Willi Webber a été victime d'un cambriolage à son domicile de Stuttgart. Ligoté par les malfaiteurs, l'ancien manager de Michael Schumacher a révélé avoir notamment été blessé au visage avec un «œil au beurre noir». Une enquête a été lancé par la police allemande pour retrouver les auteurs de ce home-jacking. «Sous le choc», Willi Webber, a notamment reconnu se sentir encore «très mal».
Il avait été écarté par la famille Schumacher
Très proche de Michael Schumacher durant de longue années, au point que Willi Webber le considère comme son fils, le manager n'a toutefois plus aucun contact avec la famille du septuple champion du monde de Formule 1 comme il le racontait récemment : « J'ai tout fait pour Michael et j'ai toujours protégé sa vie privée. Je ne m'attendais pas à un tel comportement de sa part. Je suis encore énervé de la façon dont elle a mis fin à sa relation avec moi. J'ai essayé des centaines de fois de contacter sa femme Corinna, mais elle ne répondait pas. J'ai appelé Jean Todt [ancien directeur de l'écurie Ferrari, NDLR] pour lui demander si je devais aller à l'hôpital et il m'a dit d'attendre. J'ai appelé le lendemain, et personne ne m'a répondu ». Il faut dire que Corinna Schumacher, la femme de l'ancien pilote Ferrari, a restreint l'accès à son mari à une poignée de personne dont Willi Webber ne fait donc pas partie.