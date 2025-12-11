Michael Schumacher : La violente agression...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très proche de Michael Schumacher dont il a longtemps été le manager durant sa carrière, Willi Weber a subi une violente agression. «Sous le choc», l'homme de 83 ans a évidemment très mal vécu la situation. Une enquête a été ouverte par la police allemande.

La carrière de Michael Schumacher n'aurait probablement pas été la même sans Willi Weber. Ce dernier a été le manager du septuple champion du monde et alors qu'il s'était éloigne de la famille du Baron Rouge, l'homme de 83 ans a subi une violente agression.

L'ancien manager de Schumacher violemment agressé En effet, selon les informations de BILD, Willi Webber a été victime d'un cambriolage à son domicile de Stuttgart. Ligoté par les malfaiteurs, l'ancien manager de Michael Schumacher a révélé avoir notamment été blessé au visage avec un «œil au beurre noir». Une enquête a été lancé par la police allemande pour retrouver les auteurs de ce home-jacking. «Sous le choc», Willi Webber, a notamment reconnu se sentir encore «très mal».