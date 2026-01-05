Zinedine Zidane, la grosse bagarre évitée de justesse !

Axel Cornic

Avant de connaitre le succès au Real Madrid comme joueur puis comme entraineur, Zinedine Zidane a marqué l’histoire d’un autre gros club européens. La star française a porté les couleurs de la Juventus de 1996 à 2001 et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a connu pas mal d’histoires très étonnantes.

On l’a souvent décrit comme quelqu’un de renfermé et pas très sociable. Pourtant, Zinedine Zidane s’est fait pas mal d’amis dans le monde du football. L’un des plus précieux n’est d’ailleurs pas celui auquel on s’attend...

La bromance entre Montero et Zidane En Italie, on assure que le Français entretient une relation spéciale avec Paolo Montero, rugueux défenseur uruguayen avec lequel il jouait à la Juventus. Les deux ont partagé des moments assez particuliers, comme l’a confié un certain Carlo Ancelotti. « Une nuit, à quatre heures, nous étions à l'aéroport de Caselle. Nous revenions d'Athènes, après une défaite humiliante en Ligue des Champions contre le Panathinaïkos » a expliqué celui qui était l’entraineur des Bianconeri de 1999 à 2001.