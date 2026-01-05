Zinedine Zidane, la grosse bagarre évitée de justesse !

Avant de connaitre le succès au Real Madrid comme joueur puis comme entraineur, Zinedine Zidane a marqué l’histoire d’un autre gros club européens. La star française a porté les couleurs de la Juventus de 1996 à 2001 et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a connu pas mal d’histoires très étonnantes.
On l’a souvent décrit comme quelqu’un de renfermé et pas très sociable. Pourtant, Zinedine Zidane s’est fait pas mal d’amis dans le monde du football. L’un des plus précieux n’est d’ailleurs pas celui auquel on s’attend...
La bromance entre Montero et Zidane
En Italie, on assure que le Français entretient une relation spéciale avec Paolo Montero, rugueux défenseur uruguayen avec lequel il jouait à la Juventus. Les deux ont partagé des moments assez particuliers, comme l’a confié un certain Carlo Ancelotti. « Une nuit, à quatre heures, nous étions à l'aéroport de Caselle. Nous revenions d'Athènes, après une défaite humiliante en Ligue des Champions contre le Panathinaïkos » a expliqué celui qui était l’entraineur des Bianconeri de 1999 à 2001.
« Il s’est précipité sur ces malheureux et les a roués de coups »
« Nous avons trouvé un petit groupe de gamins qui nous attendaient, visiblement peu enclins à nous témoigner leur respect. Au passage de Zidane, ils l'ont bousculé, et ce fut presque la fin pour eux » a poursuivi Carlo Ancelotti, qui retrouvera d’ailleurs Zinedine Zidane quelques années après, au Real Madrid. « Montero, témoin de la scène, ôta ses lunettes avec une élégance qui lui semblait incongrue et les rangea dans leur étui. Un geste sympathique, mais de mauvais augure, car quelques secondes plus tard, il se précipitait sur ces malheureux et les rouait de coups ».