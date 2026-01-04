Zinedine Zidane : La déclaration d'amour inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsqu'il est demandé à un joueur de citer l'adversaire le plus fort qu'il ait affronté, le nom de Zinedine Zidane revient très régulièrement. C'est encore une fois le cas avec Cédric Barbosa, qui ne tarit pas d'éloges pour l'ancien numéro 10 des l'équipe de France.

Dans les colonnes de L'EQUIPE, Cédric Barbosa a été invité à évoquer ses souvenirs de joueurs. L'ancien milieu de terrain de Montpellier a notamment dévoilé le nom du joueur le plus qu'il ait affronté. Et bien évidemment, il cite Zinedine Zidane dont il a croisé la route lors d'un match amical face au Real Madrid.

Barbosa s'enflamme pour Zidane « Zizou, bien évidemment. Avec Montpellier, on a joué un match amical à Alicante contre le Real Madrid (0-1, le 1er août 2001), c'était le début des Galactiques, il y avait Luis Figo, Roberto Carlos, Zinédine Zidane, Claude Makelele : que des bons joueurs. Mais Zidane, la classe. Je le connais vite fait en dehors : il a toujours été très bien avec moi », confie-t-il avant d'être invité à dévoiler le nom du joueur le plus fort avec lequel il a évolué.