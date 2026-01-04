Zinedine Zidane : La déclaration d'amour inattendue !

Lorsqu'il est demandé à un joueur de citer l'adversaire le plus fort qu'il ait affronté, le nom de Zinedine Zidane revient très régulièrement. C'est encore une fois le cas avec Cédric Barbosa, qui ne tarit pas d'éloges pour l'ancien numéro 10 des l'équipe de France.
Dans les colonnes de L'EQUIPE, Cédric Barbosa a été invité à évoquer ses souvenirs de joueurs. L'ancien milieu de terrain de Montpellier a notamment dévoilé le nom du joueur le plus qu'il ait affronté. Et bien évidemment, il cite Zinedine Zidane dont il a croisé la route lors d'un match amical face au Real Madrid.
Barbosa s'enflamme pour Zidane
« Zizou, bien évidemment. Avec Montpellier, on a joué un match amical à Alicante contre le Real Madrid (0-1, le 1er août 2001), c'était le début des Galactiques, il y avait Luis Figo, Roberto Carlos, Zinédine Zidane, Claude Makelele : que des bons joueurs. Mais Zidane, la classe. Je le connais vite fait en dehors : il a toujours été très bien avec moi », confie-t-il avant d'être invité à dévoiler le nom du joueur le plus fort avec lequel il a évolué.
«Zidane, la classe»
« C'est difficile de dégager un joueur parce que j'en ai côtoyé pas mal durant toutes ces années. Après, à l'époque, celui avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités sur et en dehors du terrain, c'est peut-être Franck Silvestre (Montpellier, 1998-2003). Il a fait une très belle carrière. J'ai côtoyé Petr Cech, Alexander Frei, Benjamin Nivet, Blaise Matuidi et d'autres très, très bons joueurs. Mais pour en ressortir un, c'est trop compliqué, je n'aime pas ça », ajoute Cédric Barbosa.