Kylian Mbappé : Le grand danger est confirmé !

Pour la réception du Bétis Séville dimanche et les trois prochaines semaines, le Real Madrid devra faire sans Kylian Mbappé, touché au genou. Si le capitaine de l’équipe de France a besoin de repos, Manuel Pellegrini a rappelé que la Casa Blanca avait un effectif assez bien fourni pour compenser son absence.

2026 ne commence pas de la meilleure des manières pour Kylian Mbappé. Comme indiqué par L’Équipe, une IRM passée mercredi a révélé une lésion du ligament externe d’un genou de l’attaquant du Real Madrid. Une blessure avec laquelle joue le capitaine de l’équipe de France depuis plusieurs semaines.

Trois semaines d’absence pour Mbappé Kylian Mbappé est désormais au repos et devrait être éloigné des terrains pendant au moins trois semaines. Le Real Madrid va donc devoir faire sans son leader d’attaque pendant un certain temps et notamment dimanche, lors de la réception du Betis Séville, pour le compte de la 18e journée de Liga.