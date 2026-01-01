Coup de théâtre pour Mbappé : C'est la folie en France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une annonce que personne n'avait vu venir. En effet, Kylian Mbappé serait touché à la cuisse et pourrait donc être absent au moins 3 semaines. Un gros coup dur pour le Real Madrid compte tenu de l'importance du Bondynois, mais probablement un soulagement pour l'équipe de France qui va fois son capitaine souffler à six mois de la Coupe du monde.

C'est un sacré coup dur pour le Real Madrid. Le club merengue a effectivement publié un communiqué pour officialiser la blessure de son attaquant vedette. « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il souffre d'une entorse au genou gauche. Son rétablissement sera suivi de près », peut-on lire.

Le Real Madrid perd Mbappé La durée de son indisponibilité reste incertaine, mais L'EQUIPE évoque une absence d'au moins trois semaines, ce qui serait un sérieux coup dur pour le Real Madrid, contraint de se passer de son meilleur élément pour plusieurs matches, à commencer par le choc en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid le 8 janvier prochain.