Kylian Mbappé : Les retrouvailles après leur rupture

Il était en vacances au moment où la cérémonie d'adieux de Lucas Vazquez se déroulait au Santiago Bernabeu le 17 juillet dernier. Cependant, Kylian Mbappé a tenu à s'y rendre pour honorer son ami. Six mois sont passés depuis cette rupture et les deux hommes se sont retrouvés à Valdebebas.

Certes, il n'a partagé qu'une seule saison à ses côtés. Néanmoins, Kylian Mbappé interrompait ses vacances dans le but de participer à l'hommage pour Lucas Vazquez qui s'en allait du côté du Bayer Leverkusen. Seuls Mbappé et Andriy Lunin furent présents en cette coupure estivale après la Coupe du monde des clubs.

«Merci beaucoup pour tout» Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé publiait le message suivant au moment de ses adieux officiels avec Lucas Vazquez qui avait tout connu au Real Madrid depuis son entrée à l'académie en 2007. « Mon ami, ce fut un plaisir de partager le maillot avec toi cette saison. Tu as toujours été génial avec moi du premier au dernier jour. Une légende sur et en dehors du terrain du meilleur club du monde, je te souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci beaucoup pour tout ».