Kylian Mbappé : Le cadeau du Real Madrid qui va faire parler

Au détour d'une discussion avec La Sexta la saison dernière, sa première au Real Madrid, Kylian Mbappé déclarait sa flamme à Vinicius Jr. Le Brésilien voit son avenir s'écrire en pointillés à la Casa Blanca au vu de sa situation contractuelle. Mais les personnes concernées feraient en sorte de combler Mbappé. Explications.

Au Real Madrid, l'heure est à la décision concernant le cas Vinicius Jr. La star brésilienne qui a soulevé deux Ligues des champions à la Casa Blanca en 2022 et 2024 entre dans les 18 derniers mois de son contrat courant jusqu'au 30 juin 2027. Et ces derniers temps, un éventuel départ de Vinicius Jr a souvent été évoqué dans la presse étrangère. The Athletic dévoilait d'ailleurs que le principal intéressé avait confié au président Florentino Pérez sa réticence à l'idée de prolonger au Real Madrid dans ces conditions.

«Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini» Ce qui peinerait beaucoup Kylian Mbappé. A l'occasion d'une interview accordée à La Sexta au printemps dernier, le numéro 10 du Real Madrid ne dissimulait pas sa pensée au média espagnol sur sa relation avec Vinicius Jr et son souhait pour la suite. « Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui ».