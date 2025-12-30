C'est terminé avec Mbappé : Cette jeune star se fait pourrir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne jouera plus aux côtés d'Endrick. Du moins, momentanément parlant. L'international brésilien de 19 ans a pour but de participer à la Coupe du monde 2026 et n'avait pas un temps de jeu suffisant au Real Madrid pour convaincre le sélectionneur Carlo Ancelotti. Il s'en est donc allé en prêt à l'OL. Au moment d'évoquer sa séparation avec Mbappé, Pierre Ménès a chargé Endrick.

Endrick n'aura côtoyé Kylian Mbappé que l'espace de six mois. Après une Coupe du monde des clubs et une demi-saison pour seulement une poignée de minutes sous les ordres de Xabi Alonso, l'attaquant brésilien de 19 ans a été prêté à l'OL jusqu'au terme de l'exercice actuel et sans option d'achat.

«Ce petit taureau qui ne joue que pour sa pomme» A l'Olympique Lyonnais, Endrick portera le numéro 9 et évoluera à la pointe de l'attaque de Paulo Fonseca. Une nouvelle qu'a froidement accueilli Pierre Ménès. En atteste sa punchline pour sa capsule Face à Pierrot lundi. « Je ne suis pas spécialement fan du style d'Endrick, ce petit taureau qui ne joue que pour sa pomme et qui ne connaît qu'une ligne, c'est la ligne droite. Il a eu un temps de jeu totalement famélique au Real Madrid ».