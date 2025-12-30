C'est terminé avec Mbappé : Cette jeune star se fait pourrir

Kylian Mbappé ne jouera plus aux côtés d'Endrick. Du moins, momentanément parlant. L'international brésilien de 19 ans a pour but de participer à la Coupe du monde 2026 et n'avait pas un temps de jeu suffisant au Real Madrid pour convaincre le sélectionneur Carlo Ancelotti. Il s'en est donc allé en prêt à l'OL. Au moment d'évoquer sa séparation avec Mbappé, Pierre Ménès a chargé Endrick.
Endrick n'aura côtoyé Kylian Mbappé que l'espace de six mois. Après une Coupe du monde des clubs et une demi-saison pour seulement une poignée de minutes sous les ordres de Xabi Alonso, l'attaquant brésilien de 19 ans a été prêté à l'OL jusqu'au terme de l'exercice actuel et sans option d'achat.
«Ce petit taureau qui ne joue que pour sa pomme»
A l'Olympique Lyonnais, Endrick portera le numéro 9 et évoluera à la pointe de l'attaque de Paulo Fonseca. Une nouvelle qu'a froidement accueilli Pierre Ménès. En atteste sa punchline pour sa capsule Face à Pierrot lundi. « Je ne suis pas spécialement fan du style d'Endrick, ce petit taureau qui ne joue que pour sa pomme et qui ne connaît qu'une ligne, c'est la ligne droite. Il a eu un temps de jeu totalement famélique au Real Madrid ».
«Ca peut constituer un danger comme ça peut super bien fonctionner»
Un individualiste. Voici ce qui caractérise Endrick si l'on se fie au jugement de l'ancien consultant de Canal+. Néanmoins, malgré ses idées reçues, Pierre Ménès avoue qu'une surprise n'est pas à écarter. « Après on peut penser que passer du niveau du Real Madrid à celui de l'Olympique Lyonnais, tu dois pouvoir tirer ton épingle du jeu. Mais ce n'est pas non plus gravé dans le marbre. Il va falloir redéfinir les rôles, ça peut constituer un danger comme ça peut super bien fonctionner. Il faut voir ». Reste à savoir de quel côté la pièce tombera.