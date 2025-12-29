Mbappé - Haaland : La grosse bagarre à l’étranger !

Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, Kylian Mbappé livre une grande bataille à distance avec un certain Erling Haaland. A l’image de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Norvégien est le rival incontesté du Français. Les deux buteurs, qui marchent sur l’eau respectivement avec Manchester City et le Real Madrid, sont d’ailleurs en concurrence pour le Soulier d’Or 2025-2026.

Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la rivalité a été intense pendant plus d’une décennie. Et l’histoire semble se répéter entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux buteurs se livrent un grand duel à distance depuis quelques années. Et cette saison, les attaquants du Real Madrid et de Manchester City sont encore en concurrence.

C'est la guerre entre Mbappé et Haaland Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé et Erling Haaland se battent pour le Soulier d’Or 2025-2026. Les deux joueurs en ont remporté un chacun. Et cette saison, le Norvégien devance le Français d’un petit but en championnat, et de deux points au classement du Soulier d’Or pour le moment.