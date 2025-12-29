Mbappé - Haaland : La grosse bagarre à l’étranger !

Depuis quelques années maintenant, Kylian Mbappé livre une grande bataille à distance avec un certain Erling Haaland. A l’image de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Norvégien est le rival incontesté du Français. Les deux buteurs, qui marchent sur l’eau respectivement avec Manchester City et le Real Madrid, sont d’ailleurs en concurrence pour le Soulier d’Or 2025-2026.
Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la rivalité a été intense pendant plus d’une décennie. Et l’histoire semble se répéter entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux buteurs se livrent un grand duel à distance depuis quelques années. Et cette saison, les attaquants du Real Madrid et de Manchester City sont encore en concurrence.
C'est la guerre entre Mbappé et Haaland
Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé et Erling Haaland se battent pour le Soulier d’Or 2025-2026. Les deux joueurs en ont remporté un chacun. Et cette saison, le Norvégien devance le Français d’un petit but en championnat, et de deux points au classement du Soulier d’Or pour le moment.
Kylian Mbappé a fixé la barre haut avec le Real Madrid
Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé saura refaire son retard sur Erling Haaland en seconde partie de saison. Les intentions de la star du Real Madrid sont en tout cas très claires : remporter tous les trophées collectifs possibles afin de se garantir de meilleures chances de rafler les distinctions personnelles. A suivre...