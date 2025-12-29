Une jeune star quitte Mbappé, jackpot annoncé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, les places sont chères sur le plan offensif. Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore d'autres talents ont barré la route à Endrick. Ce qui a poussé l'attaquant brésilien de 19 ans à s'en aller jusqu'au terme de la saison à l'OL. Un choix qui devrait être plus que gagnant pour lui selon Toni Kroos également passé par là.

Dès lors que Carlo Ancelotti a lâché les rennes et que le Real Madrid les a confié à Xabi Alonso, tout a basculé pour Endrick. Le jeune attaquant brésilien qui a fêté son 19ème anniversaire en juillet dernier a vu son temps de jeu considérablement se réduire au fil du temps. De quoi l'inciter à changer d'air pendant cette trêve hivernale avec un prêt de six mois sans option d'achat à l'OL.

«Le mieux est d'être prêté dans un autre club» L'Olympique Lyonnais est donc la nouvelle maison d'Endrick. Une expérience qui sera plus que bénéfique à la jeune star du point de vue de Toni Kroos. « Le plus important pour lui, c'est de jouer. Si on n'a pas beaucoup de temps de jeu au Real Madrid, le mieux est d'être prêté dans un autre club pour en avoir ».