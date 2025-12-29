Une jeune star quitte Mbappé, jackpot annoncé ?

Au Real Madrid, les places sont chères sur le plan offensif. Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore d'autres talents ont barré la route à Endrick. Ce qui a poussé l'attaquant brésilien de 19 ans à s'en aller jusqu'au terme de la saison à l'OL. Un choix qui devrait être plus que gagnant pour lui selon Toni Kroos également passé par là.
Dès lors que Carlo Ancelotti a lâché les rennes et que le Real Madrid les a confié à Xabi Alonso, tout a basculé pour Endrick. Le jeune attaquant brésilien qui a fêté son 19ème anniversaire en juillet dernier a vu son temps de jeu considérablement se réduire au fil du temps. De quoi l'inciter à changer d'air pendant cette trêve hivernale avec un prêt de six mois sans option d'achat à l'OL.
«Le mieux est d'être prêté dans un autre club»
L'Olympique Lyonnais est donc la nouvelle maison d'Endrick. Une expérience qui sera plus que bénéfique à la jeune star du point de vue de Toni Kroos. « Le plus important pour lui, c'est de jouer. Si on n'a pas beaucoup de temps de jeu au Real Madrid, le mieux est d'être prêté dans un autre club pour en avoir ».
«La même chose va se produire pour Endrick»
L'ancien milieu iconique du Real Madrid (2014-2024) a évoqué son choix de quitter le Bayern Munich pour s'aguerrir un temps au Bayer Leverkusen. « J'ai pensé la même chose à 18 ans. J'étais au Bayern Munich et j'ai décidé de rejoindre Leverkusen. La même chose va se produire pour Endrick ». En quittant momentanément la ligne d'attaque du Real Madrid et l'ombre de Kylian Mbappé, Endrick pourrait bien en tirer de gros bénéfices.