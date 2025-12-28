Jackpot pour Kylian Mbappé, il déballe tout dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a faim de trophées collectifs. Le meilleur buteur de la saison dernière et de cette première partie d'exercice au Real Madrid veut franchir un cap avec le reste de ses coéquipiers. Et il se trouve qu'il dispose d'un entraîneur adéquat afin d'y parvenir d'après Lucas Vazquez.

La semaine dernière, pour le dernier match de l'année civile du Real Madrid contre le FC Séville (2-0), Kylian Mbappé marquait son 59ème but sous les couleurs merengue en 2025. De quoi égaler le record de Cristiano Ronaldo en 2013 avec la Casa Blanca. Au moment d'évoquer cette prouesse individuelle, Mbappé faisait entre autres savoir qu'il souhaitait également remporter des trophées majeurs cette saison avec le Real Madrid.

«C'est toujours comme ça, ça arrive tout le temps» Ce succès devrait venir avec Xabi Alonso selon Lucas Vazquez. L'ancien latéral droit du Real Madrid parti au Bayer Leverkusen cet été ne croit pas vraiment aux rumeurs de licenciement entourant Xabi Alonso. « (Rires) C'est toujours comme ça, ça arrive tout le temps ! Ce n'est pas nouveau...»