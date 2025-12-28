Kylian Mbappé : Divorce annulé, la révélation inattendue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace d'une saison, Carlo Ancelotti a pu voir Kylian Mbappé empiler les buts au Real Madrid. C'est d'ailleurs sous les ordres du coach italien que le capitaine des Bleus a raflé le premier Soulier d'or européen de sa carrière. Et cette collaboration aurait pu ne jamais avoir lieu d'après Toni Kroos.

Le 29 décembre 2023, Carlo Ancelotti prolongeait son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026. Et pourtant, son avenir s'écrivait alors en pointillés à la Casa Blanca. Il était question de son remplacement au poste de coach dans la presse alors que quelques mois plus tard, il aidait le Real Madrid à remporter la 15ème Ligue des champions de son histoire.

«Il aurait pu partir un an plus tôt, mais il est resté au Real Madrid» Et une fois encore, Carlo Ancelotti aurait pu dire stop et donc ne jamais avoir entraîné Kylian Mbappé arrivé l'été en question. C'est du moins l'annonce effectuée par Toni Kroos au cours d'une entrevue accordée à Romario et disponible sur sa chaîne YouTube. « Il aurait pu partir un an plus tôt, mais il est resté au Real Madrid ». Finalement, son tant attendu départ pour la sélection brésilienne a eu lieu au terme de la saison dernière.