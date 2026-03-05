Mercato - PSG : L’enquête menée par un joueur sur Luis Enrique avant de signer

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant mené le PSG jusqu’à un succès historique en Ligue des Champions, Luis Enrique est entré dans la légende du club parisien. Surtout, le coach espagnol a fait de sa méthode et de ses principes, une véritable leçon. Avant de signer à Paris, un joueur s’est notamment bien renseigné sur les fondamentaux proposés par le technicien asturien. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche désormais à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club parisien a illustré cette volonté depuis 2023 avec de nombreux talents qui ont signé en faveur de Paris. Luis Enrique n’est clairement pas étranger à cette nouvelle méthode, lui qui aime lancer des jeunes, et pouvoir développer le potentiel de ses différents éléments.

"Il donne beaucoup de confiance aux jeunes joueurs, il leur transmet et donne de la liberté et c'est très important pour nous"



La patte Luis Enrique expliquée par Dro Fernández 🪄



Retrouvez l'interview exclusive Ligue 1+ de la nouvelle pépite du @PSG_inside demain avant #PSGASM… pic.twitter.com/tRv9lsXTet — L1+ (@ligue1plus) March 5, 2026

Le PSG et Luis Enrique très satisfaits de Dro Dernier exemple en date : celui de Dro Fernandez, recruté en provenance du FC Barcelone contre 8M€. « Nous sommes ravis de l'avoir parmi nous. Il possède une qualité différente, c'est un joueur unique. Il correspond exactement au profil de joueur que les entraîneurs adeptes d'un football attrayant recherchent, car il sait combiner avec ses coéquipiers. De plus, il possède des qualités individuelles exceptionnelles », déclarait récemment l’entraîneur du PSG au sujet du milieu de terrain de 18 ans, qui lui aussi s’est exprimé sur son coach.