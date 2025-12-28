Kylian Mbappé quitte Madrid, le coup de coeur à l'étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le football espagnol est à l'arrêt depuis une semaine et ne reprendra pas ses droits avant le premier week-end de janvier. Ce qui permet à Kylian Mbappé de profiter de son temps libre en se rendant au Maroc dans l'optique de supporter son ami Achraf Hakimi à la Coupe d'Afrique des nations. Un coup de cœur de longue date pour le pays organisateur de la CAN

En Espagne, contrairement à la Premier League ou bien la Serie A, les joueurs disposent d'une coupure hivernale dans le cadre des fêtes de fin d'année. L'occasion pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid de faire un break et de passer le temps comme ils l'entendent. Le meilleur buteur de l'équipe de Xabi Alonso avec 29 buts toutes compétitions confondues cette saison a décidé de s'envoler pour le Maroc.

«Mbappé aime beaucoup le Maroc. Il vient ici souvent» L'occasion pour Kylian Mbappé d'assister à la rencontre opposant le Maroc au Mali vendredi (1-1) au Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Un match auquel le capitaine Achraf Hakimi n'a pas pu prendre part, toujours pas remis à 100% de son entorse à la cheville gauche contractée avec le PSG le 4 novembre dernier. Mais la présence de son ami a fait grandement plaisir à l'arrière latéral du Paris Saint-Germain. « C’est un plaisir de voir mon ami dans mon pays. Mbappé aime beaucoup le Maroc. Il vient ici souvent. Il profite du pays, de la nourriture ».