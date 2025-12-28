Kylian Mbappé quitte Madrid, le coup de coeur à l'étranger !

Le football espagnol est à l'arrêt depuis une semaine et ne reprendra pas ses droits avant le premier week-end de janvier. Ce qui permet à Kylian Mbappé de profiter de son temps libre en se rendant au Maroc dans l'optique de supporter son ami Achraf Hakimi à la Coupe d'Afrique des nations. Un coup de cœur de longue date pour le pays organisateur de la CAN
En Espagne, contrairement à la Premier League ou bien la Serie A, les joueurs disposent d'une coupure hivernale dans le cadre des fêtes de fin d'année. L'occasion pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid de faire un break et de passer le temps comme ils l'entendent. Le meilleur buteur de l'équipe de Xabi Alonso avec 29 buts toutes compétitions confondues cette saison a décidé de s'envoler pour le Maroc.
«Mbappé aime beaucoup le Maroc. Il vient ici souvent»
L'occasion pour Kylian Mbappé d'assister à la rencontre opposant le Maroc au Mali vendredi (1-1) au Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Un match auquel le capitaine Achraf Hakimi n'a pas pu prendre part, toujours pas remis à 100% de son entorse à la cheville gauche contractée avec le PSG le 4 novembre dernier. Mais la présence de son ami a fait grandement plaisir à l'arrière latéral du Paris Saint-Germain. « C’est un plaisir de voir mon ami dans mon pays. Mbappé aime beaucoup le Maroc. Il vient ici souvent. Il profite du pays, de la nourriture ».
«Il a dit qu’on pouvait gagner cette CAN»
Kylian Mbappé n'est donc pas seulement venu faire du tourisme au Maroc. D'après son analyse de la rencontre et de la sélection entraînée par Walid Regragui, les Lions de l'Atlas ont ce qu'il faut pour soulever la Coupe d'Afrique des nations comme le rapporte Achraf Hakimi. « Je suis très content qu’il soit venu de voir le match. Il a aimé notre équipe et il a dit qu’on s’était amélioré et qu’on pouvait gagner cette CAN ». Ce qui serait une première depuis 1976...