Rupture avec Kylian Mbappé : L’annonce choc !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pourrait voir un joueur quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Passé dans l’ombre du capitaine de l’équipe de France, Vinicius Jr n’accepterait plus vraiment sa situation. La direction madrilène envisagerait ainsi un transfert du Brésilien l’été prochain pour éviter un départ libre en 2027. Et l’international auriverde pourrait opter pour une destination surprenante à 25 ans.

Kylian Mbappé pourrait faire une victime colossale au Real Madrid. Depuis l’arrivée de l’ancien du PSG dans la capitale espagnole, Vinicius Jr a été relégué à un rôle secondaire par Xabi Alonso. Et l’international auriverde aurait du mal à accepter la situation. Le Brésilien aurait ainsi gelé les négociations pour sa prolongation, alors que son contrat expire en juin 2027.

Vinicius Jr vers la sortie au Real Madrid ? Le Real Madrid n’exclurait donc pas un transfert l’été prochain pour Vinicius Jr. De cette manière, les Merengue éviteraient la catastrophe d’un départ libre une fois son contrat expiré. Et à 25 ans, le Brésilien pourrait opter pour une destination qui pourrait en choquer plus d’un.