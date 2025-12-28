Mercato - PSG : L'arnaque à 25M€ !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG s’est séparé de nombreux indésirables comme Marco Asensio par exemple. L’international espagnol a été transféré du côté du Fenerbahçe contre un chèque de 7,5M€, mais le PSG a peut-être fait une grosse erreur. En effet, l’attaquant pourrait rapidement faire son retour en Liga et cela contre la somme de 25M€, soit un montant nettement supérieur à ce qu’a touché Paris.

À l’été 2023, le PSG pensait avoir fait une très bonne affaire en réussissant à mettre la main gratuitement sur Marco Asensio. L’aventure parisienne de l’international espagnol avait bien débuté, mais au fur et à mesure, Luis Enrique lui a moins fait confiance et l’attaquant a squatté le banc des remplaçants.

Asensio a rejoint le Fenerbahçe pour se relancer Mécontent de sa situation au PSG, Marco Asensio avait rejoint Aston Villa sous la forme d’un prêt l’hiver dernier. Le joueur passé par le Real Madrid s’est bien relancé en Angleterre et il a par la suite décidé de ne pas s’éterniser à Paris. Alors que le club de Birmingham voulait le recruter définitivement, l’Espagnol a finalement été transféré au Fenerbahçe contre la somme de 7,5M€.