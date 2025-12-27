PSG-Real Madrid : C'est déjà terminé pour ce transfert !

Alexis Brunet

En vue du prochain mercato estival, le Real Madrid aurait coché le nom de Vitinha pour se renforcer au milieu de terrain. Un tel transfert aurait toutefois très peu de chances d’aboutir, car les dirigeants parisiens n’ont pas du tout prévu de laisser partir le milieu de terrain portugais, qui est l’un des pions essentiels de l’équipe de Luis Enrique.

Arrivé en 2022 au PSG, Vitinha a mis un peu de temps avant de devenir un véritable leader. Dans un effectif composé de stars avec Lionel Messi et Neymar notamment, le milieu de terrain n’avait pas vraiment réussi à trouver sa place, mais cela a changé. Aujourd’hui, il est devenu une référence à son poste et surtout le maître à jouer de cette équipe parisienne.

Le Real Madrid a coché le nom de Vitinha Forcément, cette montée en puissance n’a pas échappé à certains clubs européens et selon les informations de la Cadena Ser, le Real Madrid ferait partie des prétendants de Vitinha. Le club espagnol pourrait tenter d’attirer le milieu de terrain du PSG l’été prochain. Contrairement à l’arrivée de Kylian Mbappé en 2024, la Casa Blanca devra là mettre le prix si elle veut s’offrir le Portugais car ce dernier est sous contrat jusqu’en 2029 avec Paris et il est estimé à 110M€.