OM - Scandale raciste : Toulouse réagit après les insultes contre son joueur

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, Toulouse a réalisé une grande performance en éliminant l’OM de la Coupe de France au Vélodrome. Alors qu’une jeune joueur Toulousain a légèrement chambré le public marseillais lors de la séance de tirs au but, ce dernier a par la suite reçu des insultes racistes sur les réseaux sociaux… Un geste rapidement condamné par les Violets.

L’affaire Prestianni - Vinicius Jr est à peine terminée qu’un nouveau cas de racisme fait son apparition, cette fois-ci dans le football français. Âgé de 22 ans, Pape Demba Diop a inscrit son penalty lors de la séance de tirs aux buts face à l’OM en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi soir. Afin de célébrer ce dernier, le joueur prêté par le RC Strasbourg a effectué le signe du rappeur Jul, icône de Marseille, ce qui a eu le don d’agacer certains supporters. Mais ce jeudi, l’international Sénégalais a révélé un message raciste honteux reçu de la part d’un « supporter » marseillais.

À la suite de la rencontre d’hier soir, Pape Demba Diop a été la cible de messages racistes sur ses réseaux sociaux.



L’ensemble du club et de sa communauté tiennent à lui exprimer leur plein soutien face à ces attaques intolérables et totalement inadmissibles.



Notre institution… pic.twitter.com/LlBWRIsiBj — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 5, 2026

Pape Demba Diop victime de racisme « Sale n*gre de maison. Nique ta mère la p*te, j’espère que tu m*urs dans ton sommeil ce soir », le tout accompagné d’émojis singes. Des propos extrêmement honteux et condamnables, qui ne représentent pas l’intégralité des supporters marseillais bien entendu, alors que plusieurs d’entre eux ont déjà affiché leur soutien au jeune Toulousain sur les réseaux sociaux. Le TFC a également publié un communiqué afin de soutenir son joueur.