«Il est au fond du trou» : L’OM accusé de «non-assistance à personne en danger»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques semaines que l’OM traverse une période de fortes turbulences. Nouvel épisode ce mercredi soir avec l’élimination du club phocéen face à Toulouse. Les joueurs d’Habib Beye se sont inclinés aux tirs au but, une séance suite à laquelle un Marseillais est particulièrement pointé du doigt. Mais voilà que l’OM n’est également pas épargné.

Avec l’élimination du PSG face au Paris FC, l’OM avait plus que jamais l’étiquette de favori pour la Coupe de France. Le club phocéen rêvait de remporter un trophée à la fin de la saison, mais voilà que ces espoirs ont été réduits à néant ce mercredi soir. Au Vélodrome, les joueurs d’Habib Beye ont été éliminés par Toulouse, qui s’est imposé au terme de la séance de tirs au but. Et pour valider son ticket pour le dernier carré de la compétition, le TFC a notamment pu compter sur un échec de Leonardo Balerdi.

Malaise à l’OM : Greenwood ne se cache même plus, la photo qui fait parler https://t.co/2ORwyyrsAF — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

« Pour moi, de le laisser tirer, c'est non-assistance à personne en danger » Cela fait un moment maintenant que Leonardo Balerdi est en difficulté à l’OM. Cet échec lors de son tir au but ne devrait donc pas l’aider à remonter la pente. Mais pourquoi l’a-t-on autorisé à tirer ? Eric Di Meco se le demande sur RMC, pointant alors du doigt le staff olympien : « Tous les coachs l’ont fait joue , c’est un mystère pour moi. C’est que ce gamin doit avoir une grinta à l’entraînement, il doit avoir un truc. Mais par contre, ce qu'il s'est passé hier soir, il a des cojones, il va tirer contrairement à certains. Ça devrait être mis à son crédit. Par contre, pour moi, de le laisser tirer, c'est non-assistance à personne en danger. On sait tous très bien, tous qui regardions le match hier soir, que s’il marquait c’était normal, par contre s'il ratait, c’était tout pour lui ce pauvre gamin. Pourquoi on lui fait ça ? On sait qu'il est au fond du trou en ce moment ».