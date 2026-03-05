Mercato - PSG : «Donnez moi deux mois», cette promesse insolite pour son transfert

Depuis quelques années, le PSG a modifié sa manière de recruter. Dorénavant, le club de la capitale est très soucieux de la mentalité des joueurs qu’il décidé de signer. L’un d’entre eux avait notamment fait une belle promesse avant de signer à Paris, et a réussi à la respecter dans les délais impartis. Explications.
Cette saison, Luis Enrique a changé son fusil d’épaule au PSG. Ayant fait venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC l’été dernier, l’entraîneur espagnol a finalement décidé au vu des performances peu satisfaisantes du Français, de le remplacer par le Russe Matvey Safonov. Jusque-là deuxième gardien à Paris, le portier de 27 ans a su saisir sa chance et répondre présent dans les moments importants afin de gagner la confiance de son coach.
Luis Enrique valide Safonov
« Safonov, c’est un gardien de haut niveau, international avec son pays. Il a toutes les conditions physiques et techniques pour être un top gardien du foot moderne. Il a la capacité de jouer avec le pied, nous aimons ça. Il est courageux, physiquement très fort. La manière dont nous défendons, je pense qu’on laisse beaucoup d’espaces à nos adversaires et ça laisse un danger réel. Mais je pense qu’il est parfaitement adapté à notre vision des choses. Il a montré sa capacité à être performant tout le temps, quand il est titulaire et même quand il ne l’est pas », avait même confié Luis Enrique, satisfait de son gardien, après la victoire au Havre (0-1) samedi.
« Donnez-moi deux mois et je parlerai français »
Comme le révèle le Parisien, au moment de signer au PSG durant l’été 2024, Matvey Safonov avait fait une étonnante promesse à la direction du club. « Une fois que j’aurais signé à Paris, donnez-moi deux mois et je parlerai français. Vous allez voir, je tiendrai ma promesse », a ainsi glissé le Russe, qui la tiendra avec brio. S’exprimant désormais très bien en Français, le numéro 39 a fait preuve de personnalité. « C’est un garçon qui est obstiné. S’il veut quelque chose, il finira toujours par l’avoir, car c’est quelqu’un qui ne lâche jamais rien. C’est un vrai trait de caractère de sa personnalité », témoigne un salarié de Krasnodar, qui a gardé contact avec le gardien du PSG.