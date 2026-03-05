Mercato - PSG : «Donnez moi deux mois», cette promesse insolite pour son transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques années, le PSG a modifié sa manière de recruter. Dorénavant, le club de la capitale est très soucieux de la mentalité des joueurs qu’il décidé de signer. L’un d’entre eux avait notamment fait une belle promesse avant de signer à Paris, et a réussi à la respecter dans les délais impartis. Explications.

Cette saison, Luis Enrique a changé son fusil d’épaule au PSG. Ayant fait venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC l’été dernier, l’entraîneur espagnol a finalement décidé au vu des performances peu satisfaisantes du Français, de le remplacer par le Russe Matvey Safonov. Jusque-là deuxième gardien à Paris, le portier de 27 ans a su saisir sa chance et répondre présent dans les moments importants afin de gagner la confiance de son coach.

Depuis combien d'années un joueur russe n'avait pas réussi à s'imposer (ou presque s'imposer) dans un club non russe de Ligue des Champions ?



Sacré accomplissement pour Safonov mine de rien — Romain Molina (@Romain_Molina) February 28, 2026

Luis Enrique valide Safonov « Safonov, c’est un gardien de haut niveau, international avec son pays. Il a toutes les conditions physiques et techniques pour être un top gardien du foot moderne. Il a la capacité de jouer avec le pied, nous aimons ça. Il est courageux, physiquement très fort. La manière dont nous défendons, je pense qu’on laisse beaucoup d’espaces à nos adversaires et ça laisse un danger réel. Mais je pense qu’il est parfaitement adapté à notre vision des choses. Il a montré sa capacité à être performant tout le temps, quand il est titulaire et même quand il ne l’est pas », avait même confié Luis Enrique, satisfait de son gardien, après la victoire au Havre (0-1) samedi.