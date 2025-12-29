Kylian Mbappé : Le sacrifice pour une star du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a enfin soulevé le Saint-Graal tant attendu qu'est la Ligue des champions. Et ce, avec un milieu de terrain qui a ébloui les observateurs à l'instar du Real Madrid. 3ème du classement du Ballon d'or, Vitinha ferait tourner des têtes au sein du comité directeur madrilène, mais Kylian Mbappé pourrait refuser de laisser passer le sacrifice consenti.

Kylian Mbappé a quitté Vitinha et le PSG à l'été 2024 afin de s'en aller vivre son rêve de gosse d'arborer la tunique du Real Madrid. En son absence, le milieu de terrain portugais n'a cessé d'épater son monde dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain, le tout en étant une pièce maîtresse des succès du club de la capitale.

«Un départ de Vinicius Jr et une arrivée d’un profil comme Vitinha, je t’assure qu’une majorité signe» Au point où au Real Madrid, on se mettrait à rêver du transfert de Vitinha selon le journaliste Julio Pulido pour la Cadena SER. « Un départ de Vinicius pour une arrivée de Vitinha, je ne sais pas si 100% des Madridistas signent pour, mais un pourcentage très élevé d’entre eux, c’est sûr. Si tu vas demander dans la rue si elle est pour un départ de Vinicius Jr et une arrivée d’un profil comme Vitinha, je t’assure qu’une majorité signe. Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Son style est très similaire à celui de Luis Enrique, il a la même philosophie, et c'est pourquoi je serais très curieux d'être entraîné par lui. Mais je me sens très bien là où je suis, j'adore être là où je suis et j'adore l'entraîneur que j'ai ».