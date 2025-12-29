Transfert annulé avec Mbappé, l'humiliation au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la prochaine intersaison, Ruben Neves devrait figurer sur le marché des agents libres. Le milieu de terrain d'Al-Hilal se trouve dans la dernière année de son contrat et semble déjà avoir pris les devants en contactant le Real Madrid. Son approche pour évoluer avec la bande de Kylian Mbappé aurait échoué...

Le Real Madrid chasse le FC Barcelone pour récupérer le titre de champion de Liga perdu face au rival historique blaugrana la saison dernière. Kylian Mbappé ne s'en est pas caché avant les fêtes de fin d'année : il veut remporter des titres majeurs avec le club merengue après une première année compliquée sur le plan collectif pour lui à la Casa Blanca.

Affaire en or pour le Real Madrid, Ruben Neves offre ses services gratuitement ! S'étant déjà renforcé considérablement lors du dernier mercato avec Dean Huijsen ou encore Trent Alexander-Arnold pour ne citer qu'eux, le Real Madrid a reçu une offre d'un joueur en personne. Contractuellement lié à Al-Hilal jusqu'à la fin de la saison, Ruben Neves (28 ans) semble être prêt à quitter l'Arabie saoudite et souhaite faire le grand saut au Santiago Bernabeu.