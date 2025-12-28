Une star du PSG au Real Madrid : Nasser Al-Khelaïfi plombe son transfert !

Axel Cornic

Grand acteur des succès récents du Paris Saint-Germain, Vitinha semble avoir la cote à l’étranger, avec les médias espagnols qui ont récemment évoqué un intérêt prononcé du Real Madrid. Mais un éventuel deal semble pour le moment être très compliqué à envisager.

Tout le monde a parlé d’Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué et d’Achraf Hakimi. Mais l’un des joueurs les plus importants du PSG de Luis Enrique n’est autre que Vitinha, devenu en l’espace d’un an une véritable pointure internationale. Et évidemment, ça n’a pas échappé aux meilleurs clubs d’Europe...

Le Real Madrid veut Vitinha Surtout pas au meilleur, puisque le Real Madrid aurait très envie de l’arracher aux griffes du PSG. La Cadena SER nous a récemment appris que Vitinha était même la grande priorité du mercato estival 2026, avec les Madrilènes qui souhaiteraient trouver un joueur capable de devenir le successeur de Luka Modric ou Toni Kroos.