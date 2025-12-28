Transfert d'une star : Le Real Madrid menace le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain dispose d'un trio de milieux de terrain que beaucoup envient en Europe. Aux côtés de Joao Neves et Fabian Ruiz, Vitinha donne le tempo aux offensives de l'équipe de Luis Enrique. Au point où le Real Madrid caresserait le désir de s'attacher ses services à l'avenir. Que ce soit le comité directeur ou la fan base madrilène...

Du haut de ses 25 ans, Vitinha est devenu en l'espace de trois saisons un joueur phare de l'animation du Paris Saint-Germain. Le meilleur joueur de l'année 2025 comme A Bola l'a couronné a terminé à la 3ème place du classement du Ballon d'or derrière Lamine Yamal et le lauréat Ousmane Dembélé. Ses performances font tourner bien des têtes sur le marché des transferts dont celles des décideurs du Real Madrid.

«Un départ de Vinicius pour une arrivée de Vitinha...» Le club merengue verrait d'un bon œil le recrutement de Vitinha au milieu de terrain. Ce qui permettrait à Kylian Mbappé de retrouver celui qui a été son coéquipier pendant deux saisons au PSG. Les socios du Real Madrid seraient même prêts à sacrifier Vinicius Jr en échange de Vitinha. « Un départ de Vinicius pour une arrivée de Vitinha, je ne sais pas si 100% des Madridistas signent pour, mais un pourcentage très élevé d’entre eux, c’est sûr ».