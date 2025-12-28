Gros transfert au PSG : Le joueur parfait arrive ?

Axel Cornic

Toujours à la recherche de renforts, le Paris Saint-Germain souhaite surtout offrir à Luis Enrique des joueurs compatibles avec son idée de football. Ainsi, une nouvelle piste importante semble se dessiner du côté du Portugal avec Tomás Araújo, défenseur central âgé de 23 ans qui évolue actuellement du côté de Benfica.

Qui sera le prochain ? Contrairement à ses habitudes, le PSG n’a pas beaucoup recruté lors du dernier mercato hivernal. Un choix fort vraisemblablement motivé par Luis Enrique, mais qui a également crée quelques soucis aux Parisiens, qui pourraient finalement décider de se renforcer dans certains secteurs.

Tomás Araújo au PSG ? C’est le cas en défense, où un nouveau gros dossier pourrait prendre forme dans les prochains mois, avec Tomás Araújo. Jeune défenseur central, il est l’une des révélations de cette première partie de saison en Liga Portugal, ce qui lui a d’ailleurs valu une première sélection avec son équipe nationale. Mais une énorme bataille semble attendre le PSG...