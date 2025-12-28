Surprise, une star du PSG recale Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Véritable plaque tournante du jeu mis en place par Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Vitinha a totalement explosé, devenant l’un des meilleurs milieux de la planète football. De quoi susciter beaucoup de convoitises, avec la presse espagnole qui a récemment annoncé un intérêt prononcé du Real Madrid.

En l’espace de quelques mois, les joueurs du PSG ont raflé quasiment toutes les récompenses individuelles possibles et imaginables. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, élu Ballon d’Or 2025, mais également de Vitinha, qui est arrivé troisième de ce classement.

Le Real Madrid veut Vitinha... Et certains l’auraient même vu plus haut, tant l'international portugais a été éblouissant et essentiel dans les succès du PSG. Ses prestations semblent en tout cas avoir tapé dans l’œil du Real Madrid, puisque la Cadena SER a récemment annoncé que Vitinha serait la grande priorité de l’été 2026, pour renforcer le milieu de terrain.