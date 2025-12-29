Séparation avec Mbappé : La décision arrive trop tard !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Endrick va s’éloigner de Kylian Mbappé et de ses autres coéquipiers du Real Madrid durant quelques mois, s’engageant pour la seconde partie de la saison avec l’OL, sous la forme d’un prêt. L’objectif du Brésilien est clair, retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde. Mais pour certains observateurs, l’attaquant a trop tardé.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, notamment avec la présence de Kylian Mbappé en attaque, Endrick va finir la saison en France, du côté de l’Olympique Lyonnais. Le prêt payant a d’ores et déjà été officialisé par les deux clubs, un moyen pour le Brésilien de se relancer à quelques mois de la Coupe du monde.

« Il aurait dû partir dès le mois de juin » Endrick s’engage donc dans une course contre-la-montre, mais pour certains observateurs, son départ arrive trop tard. « Il aurait dû partir (du Real) dès le mois de juin. Il a du retard, mais vu son talent et une certaine carence en matière de numéro 9, il peut convaincre le Mister », confie Marcelo Courrege, reporter à TV Globo, interrogé par L’Équipe.