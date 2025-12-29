Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé, c’est historique ?

Pierrick Levallet

Pour Ousmane Dembélé, 2025 a été une année de rêve. L’attaquant de 28 ans a remporté la Ligue des champions avec le PSG en étant l’un des artisans majeurs. C’est donc presque à l’unanimité que le champion du monde 2018 a été sacré Ballon d’Or en septembre dernier. Et son successeur pourrait être nul autre que Kylian Mbappé en 2026.

Mbappé en route vers son premier Ballon d'Or ? Comme le rapporte AS, l’attaquant du Real Madrid est attendu au tournant pour la seconde partie de saison. Avec 29 buts au compteur, le natif de Bondy marche sur l’eau chez les Merengue. La direction madrilène compterait donc sur lui pour les grands rendez-vous à venir. L’enjeu serait également de taille en équipe de France avec la Coupe du monde 2026 cet été.