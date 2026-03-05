Mercato - PSG : Il tombe «amoureux» d’un Parisien, son transfert en préparation ?

Champion d’Europe en titre, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs être convoités sur le mercato, que ce soit l’été dernier ou bien en janvier. Si le club de la capitale a décidé de conserver la plupart de ses éléments, un gros club étranger est tombé « amoureux » de l’un d’entre eux, et pourrait revenir à la charge dans les mois à venir. Explications.
De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Si l’été dernier, le club parisien n’avait enregistré que peu de mouvements au sein de son effectif, le mercato d’été 2026 pourrait être bien différent. Si Paris pourrait donc recruter de nouveaux joueurs, la formation dirigée par Luis Enrique pourrait également en perdre.
Kang-In Lee convoité
Âgé de 25 ans, Kang-In Lee est très convoité sur le marché. En 2024, le PSG avait reçu une offre de 70M€ pour le Sud-Coréen, mais Luis Enrique avait demandé aux dirigeants de le conserver. Bis repetita un an plus tard, où Paris a de nouveau été approché pour son numéro 19. Enfin, en janvier, l’Atlético de Madrid a approché le club français pour Kang-In Lee, une fois de plus sans succès. Clairement, Luis Enrique semble énormément compter sur le gaucher, qui n’a pourtant qu’un rôle de joker de luxe…
L’Atlético de Madrid est sous le charme
« J'aime beaucoup parler de mes joueurs. Il a été important pour nous. Il est arrivé en même temps que nous. Il lui a manqué un peu de régularité pour être vraiment indispensable. Il a aussi eu quelques blessures. Il a manqué un peu de chance, mais nous avons confiance en lui », déclarait notamment le coach du PSG fin janvier. Mais selon Mundo Deportivo, les Colchoneros ne s’avouent pas vaincus dans ce dossier. Le directeur sportif Mateu Alemany serait « amoureux » de Kang-In Lee, et le club madrilène le voit comme le potentiel successeur d’Antoine Griezmann en partance vers la MLS. Affaire à suivre de près…