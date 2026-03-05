Mercato - PSG : Il tombe «amoureux» d’un Parisien, son transfert en préparation ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en titre, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs être convoités sur le mercato, que ce soit l’été dernier ou bien en janvier. Si le club de la capitale a décidé de conserver la plupart de ses éléments, un gros club étranger est tombé « amoureux » de l’un d’entre eux, et pourrait revenir à la charge dans les mois à venir. Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Si l’été dernier, le club parisien n’avait enregistré que peu de mouvements au sein de son effectif, le mercato d’été 2026 pourrait être bien différent. Si Paris pourrait donc recruter de nouveaux joueurs, la formation dirigée par Luis Enrique pourrait également en perdre.

ℹ️✅ Confirmation : L'Atlético de Madrid persistera dans sa quête pour Lee Kang-In cet été, suite au départ de Griezmann.



En Corée du Sud, des médias comme le « Chosun Daily » affirment que « Lee Kang-in est très flatté par l'intérêt que lui porte LaLiga, qu'il considère comme… pic.twitter.com/ErOrafqaah — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 5, 2026

Kang-In Lee convoité Âgé de 25 ans, Kang-In Lee est très convoité sur le marché. En 2024, le PSG avait reçu une offre de 70M€ pour le Sud-Coréen, mais Luis Enrique avait demandé aux dirigeants de le conserver. Bis repetita un an plus tard, où Paris a de nouveau été approché pour son numéro 19. Enfin, en janvier, l’Atlético de Madrid a approché le club français pour Kang-In Lee, une fois de plus sans succès. Clairement, Luis Enrique semble énormément compter sur le gaucher, qui n’a pourtant qu’un rôle de joker de luxe…