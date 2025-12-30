Kylian Mbappé, la magnifique relation à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a doublé le PSG sur un gros dossier l’été dernier. Le club madrilène a devancé la formation parisienne pour Franco Mastantuono juste avant qu’il ne s’engage en France. L’international argentin a d’ailleurs noué une relation forte avec Xabi Alonso, qui souhaite que le crack de 18 ans épaule Kylian Mbappé dans l’attaque merengue.

La relation entre Xabi Alonso et Mastantuono va régaler Mbappé ? Comme le rapporte MARCA, l’entraîneur du Real Madrid est un grand fan du profil de Franco Mastantuono. Le technicien espagnol en avait d’ailleurs fait un titulaire avant qu’une pubalgie contractée en novembre ne freine son ascension. L’ancien prodige de River Plate continue toutefois d’être considéré comme l’un des piliers de la stratégie à long terme du Real Madrid, qui souhaite construire autour de Kylian Mbappé.