Kylian Mbappé : La blessure qui le hante encore...

Comme son ami Kylian Mbappé quelques années plus tôt, Achraf Hakimi a lui aussi subi un tacle appuyé au niveau de sa cheville. Ce qui serait susceptible de lui valoir bien de l'inconfort à l'avenir lui qui a repris la compétition avec le Maroc à la Coupe d'Afrique des nations. Pierre Ménès a dressé un parallèle entre les deux hommes sur YouTube.

Le 24 juillet 2020, le PSG prenait le meilleur sur l'ASSE de Claude Puel et remportait la Coupe de France (1-0). Toutefois, à quelques semaines seulement du coup d'envoi du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, le staff de Thomas Tuchel perdait Kylian Mbappé sur blessure. La faute à un tacle appuyé de Loïc Perrin au niveau de la cheville de l'attaquant des Bleus contractant une entorse qu'il traîne toujours selon Pierre Ménès.

«C'est sûr qu'il va y avoir une fragilité au niveau de cette cheville qui va peut-être perdurer pour Hakimi» Invité à s'exprimer sur le retour à la compétition d'Achraf Hakimi avec le Maroc lundi soir contre la Zambie (3-0), l'ancien consultant de Canal+ est revenu sur la rapide convalescence du capitaine des Lions de l'Atlas depuis son entorse subie le 4 novembre avec le PSG suite à un tacle par derrière de l'attaquant du Bayern Munich Luis Diaz. Comme pour Kylian Mbappé, le latéral droit du Paris Saint-Germain pourrait en souffrir. « C'est sûr qu'il va y avoir une fragilité au niveau de cette cheville qui va peut-être perdurer pour Hakimi. On le sait notamment pour son grand ami Mbappé ».