PSG - Transfert à 63M€ : Le coup de foudre immédiat !

L’été dernier, le PSG a mis la main sur Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Le club de la capitale aurait également pu accueillir Franco Mastantuono. Ce dernier a toutefois préféré s’engager au Real Madrid. Les Merengue ont immédiatement été convaincus par le potentiel du crack de 18 ans, tout comme Xabi Alonso.

Le PSG ne s’est contenté que de trois arrivées l’été dernier sur le mercato : Lucas Chevalier , Illia Zabarnyi et Renato Marin . Le club de la capitale aurait toutefois pu mettre la main sur un quatrième joueur. Les Rouge-et-Bleu étaient très avancés dans les négociations pour le transfert de Franco Mastantuono . Mais finalement, le Real Madrid a raflé la mise.

Le club madrilène a débarqué au dernier moment sur le dossier avec une offre de 63M€. Il n’en fallait pas plus pour convaincre River Plate et Franco Mastantuono . Et il n’a pas fallu longtemps au crack de 18 ans pour convaincre la Casa Blanca de son potentiel.

Le Real Madrid est rapidement tombé sous son charme

Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid considère Franco Mastantuono comme l’un des piliers de la stratégie à long terme. Les Merengue seraient confiants quant au potentiel de l’international argentin. Ce serait d’ailleurs pour cette raison que les pensionnaire de la Liga ont investi autant d’argent sur lui alors que le PSG semblait toucher au but pour son transfert.

Xabi Alonso, lui, a immédiatement été charmé par Franco Mastantuono. Ce dernier s’est très rapidement installé dans le onze, avant qu’une pubalgie ne freine son ascension en novembre. L’entraîneur du Real Madrid continuerait toutefois d’apprécier son profil. A voir maintenant si Franco Mastantuono arrivera à réellement s’imposer dans la capitale espagnole, loin du PSG.