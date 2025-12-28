Coup de théâtre au PSG : Lucas Chevalier peut souffler !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain a été lié à des nouveaux changements au poste de gardien. C’est le cas en Italie, avec un possible retour de Mike Maignan, dont le contrat qui le lie à l’AC Milan qui se termine dans quelques mois.

Décidément, il ne fait pas bon d’être gardien de but au PSG, en ce moment. Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie et son remplaçant Lucas Chevalier est régulièrement critiqué, au point où certains réclament un nouveau changement.

Maignan de retour à la maison ? Dans ce contexte, une piste a fait surface de l’autre côté des Alpes, avec un possible retour de Mike Maignan. Il fait dire que l’ancien du PSG se retrouve en fin de contrat à l’AC Milan et sa signature serait un énorme coup pour Luis Campos ainsi que Luis Enrique. Les Parisiens ne seraient d’ailleurs pas les seuls intéressés, puisque Chelsea ou encore le Bayern Munich le suivraient également.