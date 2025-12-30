Neymar au PSG : Le terrible mensonge sur son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar décidait à l'occasion de l'intersaison de 2017 de s'extirper de l'ombre de Lionel Messi au FC Barcelone et donc de prendre son envol seul au PSG à 25 ans. Un feuilleton qui a grandement animé la session estivale des transferts de cette année là. Avec qui plus est une annonce surprise de Gerard Piqué sur la continuité du Brésilien au Barça. Ce ne fut que foutaises selon Denis Suarez.

Aujourd'hui au Deportivo Alaves, Denis Suarez faisait partie intégrante du vestiaire du FC Barcelone au moment du feuilleton de l'été 2017 : le départ de Neymar de Catalogne pour rallier la capitale parisienne et le PSG au début du mois d'août. Un transfert encore légendaire à ce jour puisqu'il s'est élevé au prix de 222M€ (sa clause libératoire de l'époque), soit le montant le plus cher de l'histoire du mercato.

«Il reste» Un feuilleton digne d'un soap opera avec des rebondissements importants tels que le post X de Gerard Piqué qui choquait son monde alors que son transfert au PSG semblait plus que jamais se dessiner à l'époque. « Se queda », à savoir « Il reste ». Voici le message de l'ex-défenseur du FC Barcelone avec un selfie où on le voit enlacer Neymar. Mais finalement, le Brésilien s'envolait tout de même vers le Paris Saint-Germain.