Neymar - Dembélé : Le calvaire annoncé !

Aujourd’hui à la retraite, Samuel Umtiti a eu l’occasion de jouer sous le maillot du FC Barcelone de 2016 à 2022. En Catalogne, le champion du monde 2018 a alors eu l’occasion de se frotter à de grands noms à l’entraînement comme Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar ou encore Ousmane Dembélé. La vie était donc loin d’être simple pour Umtiti qui a confirmé avoir vécu un calvaire face à de tels adversaires.
Lionel Messi, Neymar, Ousmane Dembélé… Il y avait de quoi faire des cauchemars chez les adversaires du FC Barcelone au cours des dernières années. Mais cela vaut aussi pour certains défenseurs blaugrana. En effet, à l’entraînement, il fallait faire face à ces véritables menaces. Ça a ainsi été le cas de Samuel Umtiti pendant plusieurs années au Barça. Le Français a d’ailleurs eu énormément de mal contre Neymar et Dembélé.
« Neymar c’est dur »
« Messi est le joueur le plus difficile sur lequel j’ai dû défendre ? Oui, il fait partie des joueurs les plus difficiles. Neymar aussi, Neymar c’est dur. Il est capable d’accélérer, de ralentir, de repartir sur une accélération pendant que toi tu ralentis. Avec un ballon, il sait tout faire », a raconté Samuel Umtiti pour The Elevate House.
« Ils sont capables de te faire mal »
L’ancien défenseur du FC Barcelone a ensuite ajouté : « C’est très dur de cadre ce genre de joueur, comme Ousmane Dembélé, qui sont bons des deux pieds. Tu ne peux pas anticiper, les emmener sur un pied car tu sais que même l’autre, ils sont capables de te faire mal. Mais au final, c’est ça qui te permet de travailler, de savoir comment le cadrer. J’ai énormément appris avec ces joueurs de talent ».