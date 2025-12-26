Neymar - Dembélé : Le calvaire annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la retraite, Samuel Umtiti a eu l’occasion de jouer sous le maillot du FC Barcelone de 2016 à 2022. En Catalogne, le champion du monde 2018 a alors eu l’occasion de se frotter à de grands noms à l’entraînement comme Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar ou encore Ousmane Dembélé. La vie était donc loin d’être simple pour Umtiti qui a confirmé avoir vécu un calvaire face à de tels adversaires.

Lionel Messi, Neymar, Ousmane Dembélé… Il y avait de quoi faire des cauchemars chez les adversaires du FC Barcelone au cours des dernières années. Mais cela vaut aussi pour certains défenseurs blaugrana. En effet, à l’entraînement, il fallait faire face à ces véritables menaces. Ça a ainsi été le cas de Samuel Umtiti pendant plusieurs années au Barça. Le Français a d’ailleurs eu énormément de mal contre Neymar et Dembélé.

« Neymar c’est dur » « Messi est le joueur le plus difficile sur lequel j’ai dû défendre ? Oui, il fait partie des joueurs les plus difficiles. Neymar aussi, Neymar c’est dur. Il est capable d’accélérer, de ralentir, de repartir sur une accélération pendant que toi tu ralentis. Avec un ballon, il sait tout faire », a raconté Samuel Umtiti pour The Elevate House.