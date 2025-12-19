Lamine Yamal avec une femme, l'annonce complètement inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà considéré parmi les joueurs du monde actuellement. Epoustouflant avec le FC Barcelone, l'Espagnol affiche un niveau exceptionnel. Mais voilà que cela pourrait être encore mieux. Pour cela, Yamal a reçu un étonnant conseil : se trouver une femme.

Au cours des dernières semaines, on a énormément parlé de la vie sentimentale de Lamine Yamal. La star du FC Barcelone s'est notamment affichée en couple avec la chanteuse argentine, Nicki Nicole. Une histoire d'amour aujourd'hui terminée. Qu'en est-il maintenant de la situation amoureuse de Yamal ? Visiblement, l'Espagnol aurait tout intérêt à trouver quelqu'un avec qui partager sa vie.

« C'est important d'avoir une femme » Si Lamine Yamal veut être encore meilleur, trouver une femme pourrait être la solution. C'est ce qu'a expliqué Paulo Futre, interrogé par Josep Pedrerol. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a notamment confié : « Lamine Yamal sera le meilleur du monde. Mais il devra trouver une femme rapidement. Yamal est jeune et c'est important d'avoir une femme. Quand j'ai connu la mère de mes enfants, j'ai commencé à être un professionnel à 100% ».