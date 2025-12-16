Lamine Yamal au PSG : L’annonce inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lamine Yamal (18 ans) est déjà une superstar du football européen au vu de ses performances sur le terrain avec le FC Barcelone et l’Espagne. Mais aussi pour l’importance qu’il prend au fil du temps en dehors. Annoncé un temps au PSG, Yamal verrait un jeune pousse disposer d’une progression qui pourrait le faire entrer dans sa cours à terme selon Tidiany M’Bo.

Ces dernières semaines, Luis Enrique s’appuie beaucoup sur des jeunes talents issus du centre de formation du PSG. Outre Warren Zaïre-Emery qui s’exprime depuis plus de deux ans, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye bénéficient de minutes depuis le début de la saison.

«Je n’ai pas envie de dire qu’il était stagiaire, mais pas loin» Contre le FC Metz, Ibrahim Mbaye n’a pas marqué contrairement à son apparition d’une dizaine de minutes contre le Stade Rennais (5-0). Lors de la victoire en territoire messin samedi dernier (3-2), l’international sénégalais a joué la totalité de la rencontre en délivrant deux passes décisives pour Ndjantou et Désiré Doué. Sur les ondes d’Ici Paris, Tidiany M’Bo a dressé un constat clair sur l’évolution d’Ibrahim Mbaye. « Le match de Metz est le plus abouti pour Mbaye depuis qu’on le voit entrer en jeu. Les premières apparitions, il n’avait que 16 ans. Quelque part, je n’ai pas envie de dire qu’il était stagiaire, mais pas loin. Ce match nous permet non seulement d’avoir un aperçu sur ses qualités propres, mais aussi de ce qu’il est capable d’apporter au collectif ».