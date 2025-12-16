Du jamais vu, le PSG prépare un énorme coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir (18h), le PSG affronte le club brésilien Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale à Doha. Paris pourrait devenir le premier club français à remporter ce trophée. En interne, le vestiaire parisien ne banalise clairement pas cette opportunité historique, et va aborder cette rencontre avec beaucoup d’enthousiasme.

Le PSG pourrait encore plus marquer l’histoire en 2025. Déjà auteur d’une saison historique, le club de la capitale va avoir l’occasion de remporter un nouveau trophée ce mercredi soir (18h). Les hommes de Luis Enrique affrontent Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale à Doha.

Le PSG veut prolonger une année 2025 magnifique Deuxième en Ligue 1 et plutôt bien parti pour se qualifier assez facilement pour le prochain tour de la Ligue des Champions, le PSG a réalisé une première moitié de saison satisfaisante, si l’on prend en compte les nombreux blessés au sein de l’effectif. Avec cette Coupe Intercontinentale, le club de la capitale a l’opportunité de soulever un nouveau trophée, de prolonger jusqu’au bout cette magnifique année 2025.