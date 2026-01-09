Transfert historique au PSG : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 40M€ alors qu'il était inconnu du grand public, Willian Pacho s'est rapidement fait un nom au PSG en s'imposant comme l'un des éléments clés dans la victoire en Ligue des champions. A tel point qu'Alain Roche estime qu'il deviendra le meilleur défenseur de l'histoire du club parisien.

C'est la très bonne surprise de la saison dernière. Recruté pour 40M€, Willian Pacho s'est imposé comme un élément clé du PSG dès sa première saison. A tel point qu'Alain Roche voit en lui le futur meilleur défenseur de l'histoire du club de la capitale.

Alain Roche impressionné par Willian Pacho « Ce débat autour de la hiérarchie dans l'histoire est toujours compliqué. Parce que les contextes sont très différents. Mais quand tu gagnes la Ligue des champions, tu fais forcément partie des meilleurs. Ce qu'il fait au PSG depuis dix-huit mois, c'est exceptionnel », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.