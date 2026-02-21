«Très touché, très déçu» : Son transfert à l'OM est annulé (et il a fini au PSG)

Ancien pensionnaire du LOSC, il aurait pu signer à l'OM. Comme le joueur l'a reconnu lui-même, le contrat était prêt. Toutefois, le club lillois aurait fait capoter son transfert. Déçu par ce choix, il a décidé de rejoindre le PSG librement et gratuitement à l'issue de son bail.
Lors de l'été 2003, Stéphane Pichot aurait pu signer à l'OM. Toutefois, le LOSC aurait fait capoter son transfert. Refusant catégoriquement de rempiler avec les Dogues, Stéphane Pichot a fini par rejoindre le PSG un an plus tard.
« Le transfert qui a failli se faire ? Marseille, a lancé Stéphane Piochot lors d'un entretien accordé à L'Equipe. J'avais un accord avec Lille pour être libéré après les deux premiers matches de la saison et j'ai eu un veto de la part de Claude Puel et de la présidence du LOSC, alors que le contrat était prêt. J'ai été très touché, très déçu, peut-être que je n'ai pas fait le bon choix ensuite. Je n'ai pas voulu prolonger et j'ai disputé ma dernière année avant de partir au PSG. Avec le recul, je me demande si ça n'aurait pas été sympa de m'inscrire durablement dans ce club que j'aime. Mais mon orgueil et ma fierté m'ont fait dire : « Non, je ne prolongerai pas ! (Rires) ».
Lors de la même interview, Stéphane Pichot a également raconté les coulisses de son départ du PSG, qui a été officialisé le 1er aout 2006. « Le moment où vous vous êtes senti le plus seul ? Quand j'ai demandé à partir de Paris parce qu'il y avait eu des histoires. J'avais tout le temps figuré dans le groupe et, sur les derniers mois de ma seconde année, j'étais passé remplaçant car Paulo César était revenu au club. Il y avait de l'extrasportif derrière. Ne pas avoir été sur la feuille de match pour la finale de la Coupe de France 2006 (PSG-OM, 2-1) fait partie de mes plus grosses déceptions. Je me suis senti seul et en même temps trahi », a avoué l'ancien arrière droit du club parisien.