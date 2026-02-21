«Très touché, très déçu» : Son transfert à l'OM est annulé (et il a fini au PSG)

Amadou Diawara

Ancien pensionnaire du LOSC, il aurait pu signer à l'OM. Comme le joueur l'a reconnu lui-même, le contrat était prêt. Toutefois, le club lillois aurait fait capoter son transfert. Déçu par ce choix, il a décidé de rejoindre le PSG librement et gratuitement à l'issue de son bail.

Lors de l'été 2003, Stéphane Pichot aurait pu signer à l'OM. Toutefois, le LOSC aurait fait capoter son transfert. Refusant catégoriquement de rempiler avec les Dogues, Stéphane Pichot a fini par rejoindre le PSG un an plus tard.

«J'ai eu un veto, alors que le contrat était prêt» « Le transfert qui a failli se faire ? Marseille, a lancé Stéphane Piochot lors d'un entretien accordé à L'Equipe. J'avais un accord avec Lille pour être libéré après les deux premiers matches de la saison et j'ai eu un veto de la part de Claude Puel et de la présidence du LOSC, alors que le contrat était prêt. J'ai été très touché, très déçu, peut-être que je n'ai pas fait le bon choix ensuite. Je n'ai pas voulu prolonger et j'ai disputé ma dernière année avant de partir au PSG. Avec le recul, je me demande si ça n'aurait pas été sympa de m'inscrire durablement dans ce club que j'aime. Mais mon orgueil et ma fierté m'ont fait dire : « Non, je ne prolongerai pas ! (Rires) ».