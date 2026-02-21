La prochaine présidente de l’OM, c’est elle ? La réponse du clan McCourt n’a pas tardé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Roberto De Zerbi et le revirement autour de Medhi Benatia, l'OM doit maintenant se concentrer sur le remplacement de Pablo Longoria. Le président espagnol a été écarté de toute fonction exécutive et ne devrait pas tarder à quitter le club. La presse avait cité une remplaçante ce samedi, de quoi faire réagir Frank McCourt et son entourage.

Beaucoup de choses sont en train de bouger à l'OM. Le club serait sur le point de se séparer de Pablo Longoria et les noms commencent à fuser concernant la personne qui va le remplacer. Le nom de Pauline Gamerre, directrice générale du Red Star depuis des années, a été cité. La native de Marseille se rapprochait même sérieusement de la cité phocéenne. Mais a priori cette candidate ne serait pas retenue...

L'OM a trouvé une remplaçante ? Ce samedi matin, L'Equipe confiait qu'un nom retenait particulièrement l'attention. En effet, Pauline Gamerre, qui avait déjà été évoquée il y a quelques années pour un éventuel poste à l'OM, serait dans les petits papiers du club de la cité phocéenne. Très attachée à Marseille puisqu'il s'agit de sa ville de naissance, elle était même attendue pour rencontrer les équipes de Frank McCourt afin de prendre peut-être la suite de Pablo Longoria. Mais visiblement, ce ne sera pas le cas.