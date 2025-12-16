Marco Verratti avec le PSG : La signature que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG se déplace à Doha pour disputer la Coupe Intercontinentale, le club de la capitale en a profité pour officialisé la prolongation de son partenariat avec Visit Qatar. Et c'est Marco Verratti qui était en charge de lancer les festivités.

Mercredi soir, le PSG affrontera Flamengo pour la Coupe Intercontinentale à Doha. L'occasion pour le club de la capitale d'officialiser la prolongation de son partenariat avec Visit Qatar. Une officialisation incarnée par Marco Verratti qui posait fièrement avec le maillot se son ancien club.

Verratti star de la prolongation avec Visit Qatar Un accord officialisé par le biais d'un communiqué : « Le nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées ».