Marco Verratti avec le PSG : La signature que personne n'a vu venir !

Alors que le PSG se déplace à Doha pour disputer la Coupe Intercontinentale, le club de la capitale en a profité pour officialisé la prolongation de son partenariat avec Visit Qatar. Et c'est Marco Verratti qui était en charge de lancer les festivités.
Verratti star de la prolongation avec Visit Qatar
Un accord officialisé par le biais d'un communiqué : « Le nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées ».
«Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune»
De son côté, Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG, s'est enflammé pour la prolongation de ce partenariat : « Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune. Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont construit une relation de long terme fondée sur la créativité et les connexions culturelles. Depuis plus de dix ans, ce partenariat est devenu l’une de nos collaborations les plus fortes et les plus durables et son renouvellement témoigne de notre confiance en son potentiel à long terme. Célébrer ce renouvellement à Doha, lors de l’ouverture du Ici C’est Paris Park, reflète la profondeur de notre collaboration et notre engagement à inspirer nos supporters et les voyageurs dans le monde entier. »