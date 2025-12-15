Marco Verratti : Signature officielle au PSG !

Légende du PSG, Marco Verratti évolue au Qatar depuis l'été 2023. Le milieu de terrain italien a donc un lien fort avec l'Etat également propriétaire du club de la capitale. C'est la raison pour laquelle il a été choisi pour mettre en avant la signature de la prolongation du partenariat entre le PSG et Visit Qatar qui s'étend désormais jusqu'en 2028.
C'est l'un des plus anciens partenariat du PSG. Depuis la saison 2012-2013, le club de la capitale s'est associé à Visit Qatar et l'histoire continue puisque les deux parties ont officialisé une prolongation de leur engagement commun. « Le nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées », écrit le PSG par le biais d'un communiqué.
Verratti utilisé par l'annonce de la prolongation du partenariat avec Visit Qatar
Une prolongation officialisée lors d'un événement exceptionnel à Doha avec l'ouverture de l’Ici C’est Paris Park. Pour l'occasion, un grand spectacle de drones illuminant le ciel de la ville a été lancé par Marco Verratti. Légende du PSG où il a évolué entre 2012 et 2023, le milieu de terrain italien avait ensuite rejoint le Qatar d'abord à Al-Arabi puis à Al-Duhail où il évolue depuis quelques mois. Le choix de Verratti était donc évident pour incarner ce renouvellement de partenariat.
«Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune»
Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG, s'est d'ailleurs enflammé pour la prolongation de ce partenariat : « Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune. Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont construit une relation de long terme fondée sur la créativité et les connexions culturelles. Depuis plus de dix ans, ce partenariat est devenu l’une de nos collaborations les plus fortes et les plus durables et son renouvellement témoigne de notre confiance en son potentiel à long terme. Célébrer ce renouvellement à Doha, lors de l’ouverture du Ici C’est Paris Park, reflète la profondeur de notre collaboration et notre engagement à inspirer nos supporters et les voyageurs dans le monde entier. »