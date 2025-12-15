Marco Verratti : Signature officielle au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende du PSG, Marco Verratti évolue au Qatar depuis l'été 2023. Le milieu de terrain italien a donc un lien fort avec l'Etat également propriétaire du club de la capitale. C'est la raison pour laquelle il a été choisi pour mettre en avant la signature de la prolongation du partenariat entre le PSG et Visit Qatar qui s'étend désormais jusqu'en 2028.

C'est l'un des plus anciens partenariat du PSG. Depuis la saison 2012-2013, le club de la capitale s'est associé à Visit Qatar et l'histoire continue puisque les deux parties ont officialisé une prolongation de leur engagement commun. « Le nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées », écrit le PSG par le biais d'un communiqué.

Verratti utilisé par l'annonce de la prolongation du partenariat avec Visit Qatar Une prolongation officialisée lors d'un événement exceptionnel à Doha avec l'ouverture de l’Ici C’est Paris Park. Pour l'occasion, un grand spectacle de drones illuminant le ciel de la ville a été lancé par Marco Verratti. Légende du PSG où il a évolué entre 2012 et 2023, le milieu de terrain italien avait ensuite rejoint le Qatar d'abord à Al-Arabi puis à Al-Duhail où il évolue depuis quelques mois. Le choix de Verratti était donc évident pour incarner ce renouvellement de partenariat.