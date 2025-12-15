PSG - Ballon d’or : Ousmane Dembélé détrôné à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur ex-aequo du championnat la saison passée avec Ousmane Dembélé, Mason Greenwood a vu le Parisien soulever le Ballon d’or. Rarement blessé contrairement à la star de l’équipe ennemie qu’est le PSG, l’attaquant de l’OM s’est mué comme étant un élément indispensable en empilant les buts. De quoi lui permettre d’afficher un bilan que personne d’autre n’a pu faire en 2025. Un niveau Ballon d’or pour De Zerbi.

Ousmane Dembélé (28 ans) a été sacré Ballon d’or le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet pendant la traditionnelle cérémonie du prix France Football. La consécration pour le gamin d’Evreux qui a mis tout le monde dans sa poche la saison dernière avec le PSG malgré le fait qu’il ait pu décevoir bien des observateurs depuis ses débuts chez les professionnels et notamment son passage miné par les blessures au FC Barcelone (2017-2023).

Greenwood, c’est 22 buts en Ligue 1 en 2025 La saison passée qui lui a valu le Saint-Graal ultime, Ousmane Dembélé avait inscrit 35 buts toutes compétitions confondues dont 21 en Ligue 1. De quoi faire du champion du monde tricolore le meilleur buteur du championnat ex-aequo avec Mason Greenwood. Cependant, sur l’année calendaire, le serial buteur de l’OM fait bien mieux que la star du PSG. L’attaquant anglais a trouvé le chemin des filets à 22 reprises en championnat, offrant au passage la victoire aux siens lors de la réception de l’AS Monaco dimanche (1-0). Personne sur le territoire français n’a signé cette performance comme La Provence le souligne.