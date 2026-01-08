Zidane passe aux aveux, la révélation qui va mettre le feu à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Presque prophète en son pays. Voici la manière dont on peut qualifier Zinedine Zidane pour les fans de football au vu de son héritage avec France 98 notamment. Pourtant, Zizou ne vit plus en France depuis 1996 et son départ pour Turin. Installé à Madrid où il a rencontré le journaliste Frédéric Hermel devenu son ami, Zidane lui a affirmé qu'il ne se voyait pas un jour vivre à Marseille... contrairement à Paris.

Zinedine Zidane est un enfant du pays qui n'a jamais porté le maillot de l'OM. Et pourtant, le natif de Marseille était proche de rejoindre le club phocéen en 1992... avant que les Girondins de Bordeaux ne fasse capoter l'opération comme Zizou le dévoilait en interview avec L'Equipe en juin 2022 dans le cadre de son 50ème anniversaire. « L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes ».

«Si je repartais pour la France, je pourrais vivre à Paris, mais pas à Marseille» Depuis, Zinedine Zidane s'est installé à Turin, puis Madrid où il vit toujours. Toutefois, après avoir quitté Marseille pour Cannes pendant son adolescence, le champion du monde a avoué à Frédéric Hermel, une confession retranscrite par le journaliste dans la biographie de l'idole du football français parue en 2019, qu'il ne pourrait pas remettre les pieds dans la cité phocéenne pour s'y installer sur la durée. « Si je repartais pour la France, je pourrais vivre à Paris, mais pas à Marseille ».