C'est terminé pour Hakimi : Le PSG annonce déjà son remplaçant !

Toujours blessé à la cheville, Achraf Hakimi ne reviendra pas avec le PSG avant la fin du mois de janvier. En son absence, c'est Warren Zaïre-Emery qui occupe le poste de latéral droit. Et Luis Enrique confirme qu'il est pleinement convaincu par l'international français à ce poste.

Victime d'une grosse entorse à la cheville lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi n'a toujours pas repris la compétition. Et alors qu'il participera à la CAN, l'international marocain ne devrait pas faire son retour avec le PSG d'ici la fin du mois de janvier. En attendant, c'est Warren Zaïre-Emery qui occupe le poste de latéral droit. Et Luis Enrique le voit encore longtemps occuper ce rôle.

Luis Enrique valide le nouveau poste de Zaïre-Emery « Très, très positif. Je pense qu'il a montré sa capacité à jouer dans différentes positions. Et en ce moment, pour nous, avec la blessure de Hakimi, on a besoin d'un joueur avec cette capacité physique et technique », a-t-il confié en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.