Transferts imminents, le PSG a tranché !

Champion d’Europe en titre, le PSG dispose d’un effectif conséquent, et reposant sur des bases très solides. Ainsi, si à la fois Luis Enrique et Luis Campos travaillent déjà sur le prochain mercato estival, il est fort peu probable que le club parisien cherche à boucler des signatures sur ce mois de janvier.

Auteur d’une première partie de saison intéressante, le PSG va chercher à monter en puissance au cours des prochaines semaines. Le club de la capitale a récupéré la plupart de ses joueurs blessés, et devrait également voir Achraf Hakimi rentrer de la CAN prochainement.

Le PSG prépare déjà ses plans pour l’été Ainsi, Luis Enrique, toujours aussi motivé au PSG, va enfin pouvoir compter sur un effectif au complet cette saison. D’ailleurs, le coach espagnol ainsi que Luis Campos seraient déjà en train de travailler sur le prochain mercato estival. « Il n'y a absolument aucun problème entre Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. Ils vont rester ensemble, ils sont très heureux ensemble et ils travaillent déjà sur le mercato estival ! », a ainsi révélé ce jeudi le journaliste Fabrizio Romano pour DAZN.