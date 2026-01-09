Panique à l'OM : Un grand nom fait ses adieux en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteurs d'une belle prestation jeudi soir au Koweït, les Marseillais pensaient tenir leur premier titre depuis 2012. Mais c'est bien le PSG qui a remporté le Trophée des champions contre l'OM au terme d'une séance de tirs au but à sens unique. Après la rencontre, Medhi Benatia a d'ailleurs lâché un message énigmatique sur son avenir.

Jeudi soir, l'OM n'arrivait pas en confiance au Koweït pour défier le PSG. Et pourtant, les Marseillais ont livré une prestation solide qui leur a permis de passer proche d'un premier titre depuis 2012. Mais Gonçalo Ramos est passé par là en égalisant dans les arrêts de jeu, avant que les Parisiens ne s'imposent aux tirs au but et remportent le Trophée des champions. De quoi laisser de gros regrets à l'OM comme le confie Medhi Benatia qui, à la surprise générale, laisse planer le doute sur son avenir.

Benatia laisse planer le doute sur son avenir « À Marseille, c'est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. Regarde, après Nantes (défaite 0-2 en Ligue 1 dimanche dernier), il y avait tout à jeter. Donc pour ma part, je ne me projette pas du tout, bien au contraire. Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de matches même si ce n'est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, pas tout le temps que critiquer, critiquer. Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler », lâche-t-il en zone mixte avant de poursuivre.